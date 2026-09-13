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Atlético Independiente remonta y hunde al Juticalpa FC

El conjunto de las Panteras escala en la tabla de posiciones tras conseguir un nuevo triunfo en el Apertura 2026.

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 21:09 -
  • Redacción La Prensa
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