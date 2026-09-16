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Messi marca curioso gol ante Cruz Azul y recorta distancia con Cristiano Ronaldo

"La Pulga" volvió a dejar su sello en un partido importante y fue protagonista en la final de la Campeones Cup entre Inter Miami y Cruz Azul.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 18:09 -
  • Redacción La Prensa
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