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Mauricio Dubón tiene un noble gesto en apoyo a Shin Fujiyama y los niños de Honduras

La acción también fue destacada durante la transmisión de la MLB de las Grandes Ligas.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 19:09 -
  • Redacción La Prensa
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