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Bryan Ruiz: "Lo tomo como si fuera una Champions, una final"

El entrenador interino del Alajuelense fue claro sobre su llegada al banquillo, lo que opina de Marathón y los dos duelos en los que estará.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 19:09 -
  • Redacción La Prensa
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