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Eddie sorprende y descarta regresar a la Selección y pide llamado de un jugador

El atacante destacó la importancia del encuentro, habló sobre su momento con el conjunto aurinegro, respaldó a sus compañeros convocados a la Selección.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 12:09 -
  • Redacción La Prensa
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