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Periodista salvadoreño atiza contra el CAR de Olimpia: "Es un establo"

El comunicador lanzó fuertes críticas contra el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Olimpia en la previa del juego ante Firpo.

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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