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Saprissa sufre terrible eliminación en Copa Centroamericana

El monstruo morado sufrió un duro golpe en la Copa Centroamericana y quedó eliminado de manera inesperada en los cuartos de final, dejando escapar su sueño de avanzar a la siguiente ronda del torneo regional.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 22:09 -
  • Redacción La Prensa
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