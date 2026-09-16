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Espinel adelanta bajas de Olimpia ante Firpo en Copa Centroamericana

El entrenador uruguayo confirmó los jugadores que no estarán en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 20:09 -
  • Redacción La Prensa
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