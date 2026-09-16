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Motagua resiste y avanza a semifinales de Copa Centroamericana

El conjunto azul empató ante Alianza en el estadio Cuscatlán, hizo valer el 3-0 conseguido en la ida y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana.

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 23:09 -
  • Redacción La Prensa
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