Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Zonas de Honduras sin luz el 17 de septiembre: consulte aquí
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Deportes
Motagua resiste y avanza a semifinales de Copa Centroamericana
El conjunto azul empató ante Alianza en el estadio Cuscatlán, hizo valer el 3-0 conseguido en la ida y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 23:09
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Deportes
Saprissa sufre terrible eliminación en Copa Centroamericana
Redacción La Prensa
Deportes
Espinel adelanta bajas de Olimpia ante Firpo en Copa Centroamericana
Redacción La Prensa
Deportes
Mauricio Dubón tiene un noble gesto en apoyo a Shin Fujiyama y los niños de Honduras
Redacción La Prensa
Deportes
Bryan Ruiz: "Lo tomo como si fuera una Champions, una final"
Redacción La Prensa
Deportes
Rudman señala claves de Marathón para eliminar al Alajuelense
Redacción La Prensa
Deportes
Messi marca curioso gol ante Cruz Azul y recorta distancia con Cristiano Ronaldo
Redacción La Prensa
Deportes
Eddie sorprende y descarta regresar a la Selección y pide llamado de un jugador
Redacción La Prensa
Deportes
Rudman responde a las ausencias de jugadores de Marathón en la 'H'
Redacción La Prensa
Deportes
¡Se dijeron de todo! El picante cruce entre aficionados tras el clásico
Redacción La Prensa
Deportes
Rudman destaca el triunfo de Marathón y reconoce la jerarquía del Olimpia
Redacción La Prensa
Deportes
Atlético Independiente remonta y hunde al Juticalpa FC
Redacción La Prensa
Deportes
Espinel explica caída del Olimpia y confiesa: “Este partido no era determinante”
Redacción La Prensa