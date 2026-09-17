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Macías quiere a Marathón en semis: "Vamos a darlo todo por clasificar a la final"

El joven jugador expresó que le gustaría ver a los tres equipos hondureños dentro de los cuatro mejores de la Copa Centroamericana 2026.

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa
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