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Elías Burbara rompe el silencio y habla de nuevo DT y el adiós de Jeaustin Campos

El presidente de Real España confirmó que Mauro Reyes estará por última vez como interino ante Motagua y habló de la situación con Campos. Adelanta que el lunes llega el nuevo técnico.

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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