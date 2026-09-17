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Javier López habla de la clasificación de Motagua y su posible rival en semifinales

El entrenador español se mostró contento tras lograr avanzar por primera vez a semifinales y su posible rival en la siguiente ronda.

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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