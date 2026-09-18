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"¡Es un diablo! Abrí los ojos y vi lo que le estaba haciendo a mi hija"

María Elena Reyes conversa con La Prensa sobre la denuncia de presunto abuso contra sus hijas, que atribuye a un pastor en La Cuchilla, Arada, Santa Bárbara.

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 14:09 -
  • Redacción La Prensa
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