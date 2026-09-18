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Desafiante: así se mostraba en redes el hondureño acusado en Texas

Christian Joel Maldonado Pacheco enfrenta un cargo de asesinato capital por la muerte de cuatro personas en Texas.

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa
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