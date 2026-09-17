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Zonas de Honduras sin luz el 18 de septiembre: consulte aquí
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En el Día del Maestro hallan muerto a querido docente en Olancho
José Ángel Marcía, querido maestro de Dulce Nombre de Culmí, fue hallado sin vida cerca del río Wampú. Un familiar contó nuevos detalles a LA PRENSA
Redacción La Prensa
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Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 19:09
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Redacción La Prensa
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