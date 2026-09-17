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Hondureño enfrenta pena capital por cuatro asesinatos en Texas

Christian Joel Maldonado habría ultimado a cuatro mexicanos en Texas. En audiencia, dijo que no quería un abogado, aunque la jueza determinó asignarle uno

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 11:09 -
  • Redacción La Prensa
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