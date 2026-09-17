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Novia de David Argueta responde: “Su muerte no fue mi culpa”

El joven fue ultimado a balazos en la colonia La Peña de Tegucigalpa cuando conducía su Honda Civic modificado

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 09:09 -
  • Redacción La Prensa
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