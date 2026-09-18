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Río Las Vacas: expertos piden precaución en costas de Honduras

Guatemala investiga la coloración rojiza del río Las Vacas, afluente del Motagua, cuyas aguas llegan al Caribe cerca de Honduras.

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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