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Eduardo Espinel elogia a Edwin Rodríguez y cuál es su mayor preocupación en Olimpia

El entrenador del Olimpia habló bien de su equipo tras golear al Firpo y clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026.

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 10:09 -
  • Redacción La Prensa
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