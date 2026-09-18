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Con éxito se realizó el lanzamiento de la tercera edición de Mente Sana

El proyecto de Diario La Prensa, que busca educar y crear conciencia acerca de la salud mental, llegará este año a cuatro centros educativos gubernamentales de San Pedro Sula

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 21:09 -
  • Redacción La Prensa
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