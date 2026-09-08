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Cerca de 100 docentes culminaron con éxito el taller de Mente Sana

Ansiedad, depresión TDAH y adicción a pantallas y redes sociales, fueron los temas abordados por los profesionales del Colegio de Psicólogos de Honduras capítulo Cortés.

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 19:09 -
  • Redacción La Prensa
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