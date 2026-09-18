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“Pastora revela detalles de la oración realizada a las jóvenes”

Martha Leiva, pastora de La Cuchilla, dijo que tenía los ojos cerrados durante la oración en la que participó Alberto Parra, acusado de agredir sexualmente a dos menores

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 17:09 -
  • Redacción La Prensa
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