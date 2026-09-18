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Choloma se impone bajo la lluvia y vence al Estrella Roja por el Apertura

Los Toros Bravos derrotaron 2-0 a Estrella Roja en el estadio Rubén Deras y alcanzaron los siete puntos tras ocho jornadas del Torneo Apertura.

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 21:09 -
  • Redacción La Prensa
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