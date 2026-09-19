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Bengtson cuenta la verdad de su retiro y responde a José Mario Pinto

El delantero volvió a hablar sobre uno de los temas que más ha generado comentarios en el fútbol hondureño: su futuro profesional.

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 20:09 -
  • Redacción La Prensa
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