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Polémica en el inicio: la curiosa expulsión que marcó el Génesis vs. Olancho FC

Apenas en los primeros minutos del encuentro, el conjunto local se quedó con un jugador menos luego de la expulsión de Daniel Meléndez.

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 16:09 -
  • Redacción La Prensa
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