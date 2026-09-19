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Padre bendice el estadio Roberto Suazo Córdova previo al Génesis vs Olancho

Un momento de fe se vivió previo al esperado duelo entre Génesis FC y Olancho FC por la jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 15:09 -
  • Redacción La Prensa
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