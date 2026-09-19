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Así es la iglesia donde se hospedó el pastor argentino

El pastor argentino Alberto Parra llegó a La Cuchilla y, según aldeanos, deambulaba por la comunidad mientras predicaba y buscaba dónde hospedarse

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 13:09 -
  • Redacción La Prensa
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