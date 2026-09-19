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Heroica resistencia: Génesis con diez amarga al Olancho FC

El conjunto local disputó gran parte del encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Daniel Meléndez.

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 18:09 -
  • Redacción La Prensa
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