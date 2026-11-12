Jason Voorhees: el personaje que convirtió el viernes 13 en una fecha de terror

San Pedro Sula, Honduras. El viernes 13 es una de las fechas que más curiosidad despierta por las supersticiones que existen a su alrededor. Para algunas personas representan una jornada de malos presagios, mientras que otras no le atribuyen ningún significado especial. Sin embargo, esta creencia tiene raíces históricas, religiosas y culturales que han contribuido a mantener su misterio a través de los años.

Aunque no existe evidencia de que esta fecha esté relacionada con acontecimientos desafortunados, la superstición permanece en el imaginario popular. Incluso hay quienes evitan viajar, iniciar proyectos, casarse o tomar decisiones importantes cuando el calendario marca un viernes 13.



¿Por qué el número 13 se relaciona con la mala suerte?

Una de las explicaciones más conocidas tiene que ver con la asociación del número 12 con la perfección y el equilibrio. Esta cifra aparece en diferentes aspectos de la vida y las tradiciones: los 12 meses del año, las horas del reloj, los signos del zodiaco y los apóstoles de Jesús.

En contraste, el 13 rompe esa secuencia y, con el paso del tiempo, comenzó a relacionarse con el desorden, los malos augurios y las situaciones inesperadas. ​​​​​​​

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Las leyendas que alimentaron el temor al número 13

Distintas narraciones antiguas también contribuyeron a fortalecer la fama negativa de esta cifra. Una de ellas procede de la mitología nórdica, donde se cuenta que 12 dioses participaron en un banquete en el Valhalla cuando Loki apareció como el invitado número 13. Su llegada desencadenó una tragedia que terminó con la muerte de Balder, considerado el dios de la alegría y la luz. Este relato pasó a formar parte de las historias que explican la asociación del número 13 con la desgracia.

Otra referencia importante se encuentra en la tradición cristiana, específicamente en la Última Cena. Según el relato bíblico, Jesús compartió su última comida con sus 12 apóstoles y Judas Iscariote fue quien lo traicionó. Posteriormente, Jesús fue crucificado supuestamente un viernes, una coincidencia que alimentó las interpretaciones negativas sobre esta jornada.



Jason Voorhees y el cine popularizaron el viernes 13

Las supersticiones no se limitaron a las leyendas y tradiciones. El cine también apoyó un papel importante en la difusión del temor a esta fecha, especialmente con el estreno de la película Viernes 13, en 1980. La producción estadounidense, dirigida por Sean S. Cunningham y escrita por Victor Miller, presenta una historia de terror ambientada en el campamento Crystal Lake, donde varios jóvenes comienzan a ser asesinados por un misterioso responsable.

Aunque en la primera entrega la asesina fue Pamela Voorhees, madre de Jason, el personaje de su hijo terminó convirtiéndose en el rostro más reconocido de la franquicia. Con sus episodios posteriores y su característica máscara de hockey, Jason Voorhees pasó a ser uno de los personajes más emblemáticos del cine de terror. El éxito de la saga ayudó a reforzar la relación entre el viernes 13, el miedo y la mala suerte en la cultura popular.

Desde entonces, cada vez que esta fecha aparece en el calendario, millones de personas recuerdan al temido personaje y las historias que hicieron famosa a la franquicia. ​​​​​​​

Viernes 13: una fecha que no representa lo mismo para todos