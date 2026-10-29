¿Halloween tiene un origen religioso? Lo que debes saber sobre su historia y significado

Con el paso del tiempo, las costumbres de Halloween incorporaron nuevas expresiones. La tradición de disfrazarse tiene antecedentes en prácticas populares europeas, mientras que pedir dulces de casa en casa se convirtió en una de las actividades más reconocidas de la festividad. Estas costumbres llegaron a Estados Unidos, en parte, con la migración irlandesa y escocesa durante el siglo XIX.