¿Halloween tiene un origen religioso? Lo que debes saber sobre su historia y significado

Dunia Jiménez, diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), presentó ante el Congreso Nacional una propuesta de ley que busca impedir que los centros educativos públicos y privados de Honduras organicen actividades relacionadas con Halloween. La iniciativa reavivó el debate sobre el origen y el significado de esta celebración.
Jiménez explicó que la iniciativa pretende reforzar la formación integral de los estudiantes mediante la promoción de valores éticos y morales, así como de principios cristianos.
El planteamiento contempla limitar no solo las celebraciones dentro de las instituciones educativas, sino también las acciones destinadas a promoverlas o financiarlas.
Entre las actividades que quedarían comprendidas en la prohibición figuran fiestas, festivales, concursos de disfraces, actos recreativos y otros eventos institucionales vinculados con Halloween. La iniciativa deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para determinar si se convierte en ley.
La propuesta surge a pocos días del 31 de octubre, fecha en la que se celebra Halloween, una festividad popular en varios países, caracterizada por los disfraces, las calabazas decoradas, los dulces y las representaciones de brujas, fantasmas y otros personajes.
Sin embargo, la historia de Halloween combina antiguas creencias celtas, tradiciones cristianas y costumbres populares que evolucionaron con el paso de los siglos. De acuerdo con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, uno de sus antecedentes es Samhain, un festival celta asociado con el final de la cosecha y el inicio del invierno.
Samhain era celebrado por antiguos pueblos celtas de regiones que actualmente corresponden a Irlanda, Escocia y otras zonas de Europa. La festividad marcaba una transición entre las temporadas agrícolas y estaba relacionada con creencias sobre la conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos.
Las hogueras y ciertos rituales formaban parte de las prácticas asociadas con Samhain. No obstante, los registros históricos sobre las primeras celebraciones son limitados, por lo que algunos detalles sobre sus costumbres y significado original continúan siendo objeto de investigación.
La relación de Halloween con el cristianismo se vincula principalmente con el Día de Niños Difuntos, que se conmemora el 1 de noviembre. Según la Biblioteca del Congreso estadounidense, las celebraciones cristianas dedicadas a los santos y los difuntos coincidieron con antiguas tradiciones en territorios celtas, favoreciendo la combinación de elementos religiosos y populares.
El nombre Halloween procede de la expresión inglesa All Hallows’ Eve, que significa víspera de Todos los Santos. Aunque su denominación mantiene una conexión con el calendario cristiano, las costumbres actuales incluyen prácticas recreativas y comerciales que no forman parte de la liturgia religiosa.
Otra fecha relacionada con esta tradición es el 2 de noviembre, cuando la Iglesia católica conmemora el Día de los Fieles Difuntos, dedicado a recordar y orar por las personas fallecidas. Esta celebración tiene un significado religioso distinto de las actividades recreativas y comerciales asociadas con el Halloween moderno.
Con el paso del tiempo, las costumbres de Halloween incorporaron nuevas expresiones. La tradición de disfrazarse tiene antecedentes en prácticas populares europeas, mientras que pedir dulces de casa en casa se convirtió en una de las actividades más reconocidas de la festividad. Estas costumbres llegaron a Estados Unidos, en parte, con la migración irlandesa y escocesa durante el siglo XIX.
La práctica conocida como trick-or-treating, traducida habitualmente como "dulce o truco", se popularizó en Estados Unidos durante el siglo XX. Los niños recorren las viviendas disfrazados para recibir dulces, mientras que las calabazas talladas, las fiestas temáticas y las decoraciones se consolidaron como símbolos de la celebración. Actualmente, Halloween también tiene una importante dimensión comercial y cultural.
La interpretación de Halloween varía entre las comunidades religiosas y culturales. Mientras algunas personas participan en sus actividades como una tradición recreativa, otras comunidades cristianas cuestionan la celebración por su asociación con imágenes de terror, brujería y elementos relacionados con lo oculto.