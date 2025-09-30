Madonna pensó en quitarse la vida durante la batalla por la custodia de su hijo Rocco

Madonna contempló el suicidio durante la batalla por la custodia de su hijo Rocco Ritchie.
Al describir ese período como uno de los más dolorosos de su vida, la cantante de 67 años hizo la admisión durante su primera entrevista de podcast, una conversación de dos horas con Jay Shetty en On Purpose.
También habló sobre cómo la espiritualidad la ayudó a soportar momentos oscuros, incluida la pelea legal con su exmarido Guy Ritchie en 2016.
Madonna dijo: "Hubo momentos en mi vida en los que quise cortarme los brazos... De hecho, contemplé el suicidio. Diría que probablemente uno de los momentos más dolorosos de mi vida, en el que honestamente no pude ver el bosque por los árboles, fue cuando atravesé una batalla por la custodia de mi hijo. Aunque mi matrimonio no funcionó... O sea, los matrimonios de mucha gente no funcionan. Se casan con la persona equivocada. No están hechos el uno para el otro".
"Pero que alguien intentara quitarme a mi hijo era como si me mataran. Así pensaba. Y estaba de gira por aquel entonces, así que tenía que subir al escenario todas las noches. Me tiraba en el suelo de mi camerino, sollozando. Pensaba que era el fin del mundo. No podía soportarlo. Simplemente no podía soportarlo".
Madonna se vio involucrada en la disputa por la custodia cuando Rocco, entonces de 16 años, decidió quedarse en Londres con su padre mientras ella estaba de gira con Rebel Heart.
Después de un largo proceso legal, se llegó a un acuerdo que le permitió permanecer en el Reino Unido. Ella y Guy se divorciaron en 2008.
La cantante, que tiene seis hijos, dijo que ahora es "buena amiga" de Rocco. Y atribuyó su fe a haberla ayudado a soportarlo.
Madonna añadió: "Pero gracias a Dios ya no me siento así... Me alegra decir que soy muy buena amiga de mi hijo, pero entonces no lo veía. De verdad pensé que era el fin del mundo. Así que, ya saben, gracias a Dios tuve una vida espiritual".
Perdonó a su hermano antes de que él falleciera
En la entrevista de podcast, la primera en nueve años, Madonna también habló sobre la reconciliación con su hermano Christopher Ciccone antes de su muerte en junio de 2024 a la edad de 63 años, luego de una batalla contra el cáncer de garganta.
Dijo: "No hablé con mi hermano durante tres años. Años y años. Y cuando estaba enfermo, me contactó y me dijo: 'Necesito tu ayuda'. Eso significa tener ese momento, como: '¿Voy a ayudar a mi enemigo?'. Y simplemente lo hice".
Madonna añadió: "Fue como quitarme un gran peso de encima, como soltar un lastre, poder finalmente estar en una habitación con él y tomarle la mano, incluso cuando se estaba muriendo, diciéndole: 'Te amo y te perdono'. Eso fue realmente importante".
La cantante también describió su descubrimiento de la Cábala en 1996 y la fuerza que le dio para alinear su vida con un propósito más allá del foco de atención.
Recientemente lanzó un nuevo curso, Los Estudios Místicos del Zohar, con el maestro de Cabalá Eitan Yardeni.
Ella dijo: "Necesitas ser espiritual para tener éxito. El éxito es tener una vida espiritual, punto. No estaría aquí si no la tuviera".