Madonna pensó en quitarse la vida durante la batalla por la custodia de su hijo Rocco

Madonna contempló el suicidio durante la batalla por la custodia de su hijo Rocco Ritchie.

Al describir ese período como uno de los más dolorosos de su vida, la cantante de 67 años hizo la admisión durante su primera entrevista de podcast, una conversación de dos horas con Jay Shetty en On Purpose.

También habló sobre cómo la espiritualidad la ayudó a soportar momentos oscuros, incluida la pelea legal con su exmarido Guy Ritchie en 2016.

Madonna dijo: "Hubo momentos en mi vida en los que quise cortarme los brazos... De hecho, contemplé el suicidio. Diría que probablemente uno de los momentos más dolorosos de mi vida, en el que honestamente no pude ver el bosque por los árboles, fue cuando atravesé una batalla por la custodia de mi hijo. Aunque mi matrimonio no funcionó... O sea, los matrimonios de mucha gente no funcionan. Se casan con la persona equivocada. No están hechos el uno para el otro".

"Pero que alguien intentara quitarme a mi hijo era como si me mataran. Así pensaba. Y estaba de gira por aquel entonces, así que tenía que subir al escenario todas las noches. Me tiraba en el suelo de mi camerino, sollozando. Pensaba que era el fin del mundo. No podía soportarlo. Simplemente no podía soportarlo".