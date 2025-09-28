Jennifer López: "Divorciarme de Ben Affleck es lo mejor que me ha pasado"

Estados Unidos.

La cantante y actriz estadounidense Jennifer López aseguró que divorciarse de Ben Affleck ha sido "lo mejor que le ha pasado".

En una entrevista con el canal estadounidense CBS, López destacó que si bien la separación fue complicada, el verano que concluyó fue el mejor de su vida, luego de concluir su proceso de divorcio en enero pasado.

"Debo decir que fue lo mejor que me ha pasado (el divorcio con Affleck). Porque me ayudó a crecer como necesitaba crecer. A ser más consciente de mí misma. Creo que soy una persona diferente a la que era el año pasado", aseguró la artista también conocida como "La Diva del Bronx".

Relató que aunque ya existían diferencias entre ambos, el director ganador del Premio Óscar por "Argo" le ayudó a lograr que se filmara su más reciente película "El beso de la mujer araña", protagonizada por ella.

“La película no se habría hecho sin Ben Affleck y la organización Artists Equity. Siempre le daré ese reconocimiento por haber ayudado a financiarla", señaló la cantante de "On the floor", asegurando que la cinta es "el papel para el que nació".