Lenny Tavárez, De La Guetto y Beéle ponen a bailar a los catrachos en el Coke Studio Music Fest 2025

San Pedro Sula, Honduras.

Mientras Lenny Tavárez impuso su flow y sensualidad, el sello de la "vieja escuela" del reguetón lo validó De La Guetto en un concierto que, además, integró una fusión de ritmos caribeños junto a Beéle: así se vivió el Coke Studio Music Fest 2025 en Tegucigalpa.

La cita urbana —patrocinada por EL HERALDO y producida por BMP Show— dio inicio este sábado 27 de septiembre en punto de las 9:20 PM con los fanáticos del género reunidos en las diferentes localidades del Estadio Héctor "Chochi" Sosa de la capital de Honduras y se extendió hasta pasada la medianoche del domingo tras una descarga ininterrumpida de energía, diversión y nostalgia.

El primero en subir al escenario fue el puertorriqueño Lenny Tavárez, quien inauguró la jornada de exhaustivo "perreo" con sus hits "Hola", "Te elegí" y "En tu cuerpo", demostrando por qué es oficialmente uno de los relevos oficiales de la industria.

"Honduras, espero todos la estén pasando muy bien. Gracias por permitirme estar aquí por primera vez. ¿Dónde están mis bellaquitas de esta noche..?", expresó con fuerza el intérprete como introducción a la favorita "Bellaquita", seguida de un homenaje a los Avengers con "Cuaderno", "Qué más pues" y "Pa’ mí".

"Qué energía más deliciosa la de ustedes", agradeció Tavárez, para luego despedir su participación con un mix de trap y "maleanteo".

Así sonaron "Quítenme el teléfono", "Caviar", "Nena maldición", "Medallo", "Parce", "Se le ve", "La pared" y "Toda"; esta última pieza como parte de un performance especial servido a una fanática que lo acompañó sobre el escenario.