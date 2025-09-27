Novia de Soy Rosel le corta la llamada en pleno en vivo

Continúa la polémica sobre la relación del influencer hondureño Soy Rosel, y su joven novia, de 17 años.
Y es que ahora ha circulado un video en redes sociales en el cual se observa a Soy Rosel durante una transmisión en vivo en TikTok. En un momento dado, Rosel llama a su novia Meily, y le empieza a comentar sobre los mensajes que le han dejado sus seguidores acerca de su relación con ella.
"Dice la gente que usted no me contestó bien amor. Que usted solo me dijo "ajá", y que usted es muy simple dice la gente", le dice Soy Rosel a Meily, durante la llamada.
En otro momento, Rosel le pregunta a a la chica si ella es feliz con él, a lo que la jovencita le responde: "Claro, ¿Todavía lo duda?". "Sí todavía dudo. La gente dice que no".
"A la gente no le haga caso", dice la chica, y el le contesta: "La están escuchando amor".
Más adelante Rosel continúa interrogando a la joven y diciéndole que la gente dice que ella está con él por dinero, pero Meily le insiste en que sí lo ama.
Y así continúa la conversación entre la pareja, y en la voz de la chica se puede notar algo de incomodidad, hasta que de pronto deja de contestar, y, al parecer, corta la llamada en pleno en vivo. Tras esto, Rosel se mostró sorprendido y dijo a sus seguidores. "Se enojó".
Esta actitud fue muy criticada por sus seguidores en redes sociales, ya que muchos le aconsejan que no debería hacerle esas preguntas a la joven, y mucho menos exponerla delante del público.
Otros usuarios expresaron que Rosel, al ser una persona mayor de 30 años, debería actuar con más madurez.