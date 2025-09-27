Novia de Soy Rosel le corta la llamada en pleno en vivo

San Pedro Sula, Honduras.

Continúa la polémica sobre la relación del influencer hondureño Soy Rosel, y su joven novia, de 17 años.

Y es que ahora ha circulado un video en redes sociales en el cual se observa a Soy Rosel durante una transmisión en vivo en TikTok. En un momento dado, Rosel llama a su novia Meily, y le empieza a comentar sobre los mensajes que le han dejado sus seguidores acerca de su relación con ella.

"Dice la gente que usted no me contestó bien amor. Que usted solo me dijo "ajá", y que usted es muy simple dice la gente", le dice Soy Rosel a Meily, durante la llamada.

En otro momento, Rosel le pregunta a a la chica si ella es feliz con él, a lo que la jovencita le responde: "Claro, ¿Todavía lo duda?". "Sí todavía dudo. La gente dice que no".