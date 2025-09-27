Taylor Swift, Paris Hilton y otras celebridades que asistirán a la boda de Selena Gómez

Estados Unidos.

Este fin de semana se celebra la boda de Selena Gómez y Benny Blanco. Medios estadounidenses como Entertainment Tonight y Us Weekly confirmaron que la pareja celebrará su cena de ensayo esta noche y su ceremonia nupcial mañana.

Una fuente informó a Us Weekly que Taylor Swift, amiga de Gómez desde hace mucho tiempo, y Paris Hilton asistirán al evento, junto con sus coprotagonistas de Only Murders in the Building, Martin Short y Ashley Park. "Será una boda enorme, repleta de estrellas, planeada por Mindy Weiss", afirmó la fuente.

La fuente no especificó si el prometido de Swift, Travis Kelce, asistirá, pero el jugador de los Kansas City Chiefs tiene un partido el domingo en el Arrowhead Stadium, lo que podría dificultar la asistencia a la boda en Santa Bárbara, California.

El sábado, el Daily Mail compartió fotos de los invitados a la boda, incluyendo a los coprotagonistas de Selena en Only Murders in the Building, Martin Short y Steven Martin. A ellos se unió el también comediante Paul Rudd, quien ha sido estrella invitada en el programa en las últimas temporadas.