Taylor Swift, Paris Hilton y otras celebridades que asistirán a la boda de Selena Gómez

Este fin de semana se celebra la boda de Selena Gómez y Benny Blanco. Medios estadounidenses como Entertainment Tonight y Us Weekly confirmaron que la pareja celebrará su cena de ensayo esta noche y su ceremonia nupcial mañana.
Una fuente informó a Us Weekly que Taylor Swift, amiga de Gómez desde hace mucho tiempo, y Paris Hilton asistirán al evento, junto con sus coprotagonistas de Only Murders in the Building, Martin Short y Ashley Park. "Será una boda enorme, repleta de estrellas, planeada por Mindy Weiss", afirmó la fuente.
La fuente no especificó si el prometido de Swift, Travis Kelce, asistirá, pero el jugador de los Kansas City Chiefs tiene un partido el domingo en el Arrowhead Stadium, lo que podría dificultar la asistencia a la boda en Santa Bárbara, California.
El sábado, el Daily Mail compartió fotos de los invitados a la boda, incluyendo a los coprotagonistas de Selena en Only Murders in the Building, Martin Short y Steven Martin. A ellos se unió el también comediante Paul Rudd, quien ha sido estrella invitada en el programa en las últimas temporadas.
Gómez y Blanco mantendrán el evento en la mayor reserva posible.
"Los invitados aún desconocen las ubicaciones exactas del ensayo o la boda", añadió la fuente, revelando que autobuses los recogerían en el hotel y los llevarían a los lugares.
TMZ informó que se esperaba la asistencia de más de 170 invitados, pero no reveló nombres.
Entertainment Tonight, por su parte, informó que Selena Gómez tendrá damas de honor, y que serán su "grupo principal de amigas de toda la vida que la han apoyado durante años", según una fuente. Las invitadas a su despedida de soltera, entre las que se encontraban Ashley Cook, Raquelle Stevens, Courtney Lopez y su prima Priscilla Marie, podrían formar parte de ese grupo.
"Benny y Selena quieren que su boda sea relajada y significativa... no ocultan su amor ni su felicidad", añadió la fuente. "La boda será un fiel reflejo de eso".