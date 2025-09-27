  1. Inicio
Supremo afirma que él y Milagro llevan tres meses "conociéndose hasta el alma"

La presentadora de televisión viajó a San Pedro Sula para apoyar al creador de contenido en el partido de los tiktokers, el pasado 26 de septiembre

  • 27 de septiembre de 2025 a las 12:57 -
  • Redacción web
Supremo y Milagro Flores no esconden el cariño que se profesan el uno al otro.
San Pedro Sula, Honduras.

Durante el reciente partido de los tiktokers, en el que se enfrentaron las selecciones de Brasil y Honduras, Supremo compartió detalles sobre su relación con la presentadora hondureña Milagro Flores.

Según sus palabras, llevan apenas tres meses conociéndose, pero la intensidad del vínculo va mucho más allá del tiempo.

Y es que cuando unos reporteros los abordaron para preguntarles sobre su relación, Supremo no tuvo pelos en la lengua.

"¿Cuánto tiempo llevan ya?", le preguntó un reportero a Supremo, a lo que Milagro respondió: "Tres meses apenas". Luego Supremo intervino y entre risas expresó: "Tres meses conociéndonos hasta el alma".

"¿Pero qué tal el conocimiento?", continuó el entrevistador. "La gente cree que llevamos mucho tiempo y no, solo llevamos tres meses.Y dicen, yo pensé que llevaban años. No, tres meses saliendo. Más que todo, ahora estoy mirando la toxicidad de ella y está bien... Chernobyl, le dicen", continuó Supremo con un tono jocoso.

"Yo soy súper tóxica, yo la sé. Catracha que se respeta, somos tóxicas", opinó por su parte Supremo.

Aunque no confirmaron si se trata de una relación formal, sus declaraciones han despertado curiosidad y especulaciones entre sus fanáticos.

Mira el video:

@la.travisa5 @SuPreMO 🐧💝 ♬ sonido original - Lizeth madrid

