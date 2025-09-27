Diddy enseña gestión empresarial a sus compañeros de prisión

Sean "Diddy" Combs ha pasado gran parte del último año en prisión enseñando a sus compañeros sobre gestión empresarial, espíritu emprendedor y desarrollo personal, a través de un programa bautizado como "Juego Gratis con Diddy".
De acuerdo a Rolling Stone, la iniciativa se ha convertido en un elemento destacado en las presentaciones de sus abogados ante el juez Arun Subramanian, mientras buscan una sentencia más leve tras su condena por dos delitos graves de prostitución este verano.
El curso, de seis semanas, ofrece a los participantes una mirada a la trayectoria de Combs, desde sus comienzos humildes hasta su ascenso como magnate global y figura influyente en la industria musical.
A través de relatos personales, lecciones empresariales y ejercicios prácticos, el programa busca enseñar habilidades de planificación, fijación de metas y manejo del ego, con títulos de clase como "Just Do It", "Time Waits for No Man" y "The Marathon 26.2". Incluso incluyó una sesión adicional llamada "Can't Stop Won't Stop", que enfatizaba la perseverancia.
Los testimonios de los reclusos que participaron han sido positivos, pues algunos señalaron que la experiencia les dio un propósito y motivación diaria, mientras que otros destacaron la habilidad de Combs para unir a personas de diferentes razas y orígenes dentro del centro penitenciario.
"Incluso tras las rejas y con recursos limitados, he visto a este hombre hacer cosas mágicas, dijo un recluso.
A pesar de la evaluación favorable del curso, algunos críticos han señalado que la instrucción de Combs se centra casi exclusivamente en su vida profesional y empresarial, sin abordar sus problemas legales y antecedentes de abuso doméstico, incluido un incidente de agresión a su exnovia Cassie, reportado en 2016.
Los abogados de Combs han incluido la descripción del curso y las evaluaciones positivas de los estudiantes en los documentos judiciales, destacando que su iniciativa tuvo un impacto sustancial en otros reclusos.
"Cabe destacar que la evaluación reconoce al Sr. Combs como tutor, le otorga las calificaciones más altas posibles y concluye con 'excelente clase, siga con el excelente trabajo'", escribieron en una carta enviada.
"Juego Gratis con Diddy" forma parte de un conjunto más amplio de recursos que los abogados esperan que influyan en la sentencia, programada para el 3 de octubre. Mientras tanto, la iniciativa ha generado debate sobre la figura de Combs como mentor y los límites de su influencia positiva dentro de un contexto legal y social complicado.