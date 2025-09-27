Diddy enseña gestión empresarial a sus compañeros de prisión

Estados Unidos.

Sean "Diddy" Combs ha pasado gran parte del último año en prisión enseñando a sus compañeros sobre gestión empresarial, espíritu emprendedor y desarrollo personal, a través de un programa bautizado como "Juego Gratis con Diddy".

De acuerdo a Rolling Stone, la iniciativa se ha convertido en un elemento destacado en las presentaciones de sus abogados ante el juez Arun Subramanian, mientras buscan una sentencia más leve tras su condena por dos delitos graves de prostitución este verano.

El curso, de seis semanas, ofrece a los participantes una mirada a la trayectoria de Combs, desde sus comienzos humildes hasta su ascenso como magnate global y figura influyente en la industria musical.

A través de relatos personales, lecciones empresariales y ejercicios prácticos, el programa busca enseñar habilidades de planificación, fijación de metas y manejo del ego, con títulos de clase como "Just Do It", "Time Waits for No Man" y "The Marathon 26.2". Incluso incluyó una sesión adicional llamada "Can't Stop Won't Stop", que enfatizaba la perseverancia.