Así fue el encuentro de Supremo con la abuelita que se hizo viral en el partido de los tiktokers

San Pedro Sula, Honduras.

No cabe duda de que Supremo es una de las figuras más polémicas de Honduras, pero también es conocido por su generosidad con los demás. Y así lo confirmó tras visitar a doña Julia Perdomo, la abuelita hondureña que ganó notoriedad durante el partido de los tiktokers, el pasado viernes 26 de septiembre.

Y es que luego de que Héctor Paz, fotógrafo de LA PRENSA, capturara a la abuelita con su chiclera en el estadio olímpico, la imagen se volvió viral, y muchos hondureños han querido dar con el paradero de la señora para brindarle apoyo.

Uno de ellos fue el creador de contenido Supremo, quien ya había expresado en sus redes sociales que andaba en busca de la abuelita para poder "bendecirla".

Supremo cumplió lo prometido, y fue hasta la casa de doña Julia para entregarle un regalo. En un video que compartió en sus redes sociales, se ve a Supremo llegar al hogar de la señora, quien al verlo se emociona y corre a darle un abrazo al tiktoker.