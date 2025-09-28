La Oruga y Soy Rosel se enfrentan en TikTok por la polémica de la novia de él

La Oruga y Soy Rosel participaron en una batalla de TikTok, pero durante la interacción, ambos creadores de contenido se dijeron varias cosas y hasta hubo reproches.
Y aunque el objetivo era que ambos lucharán por obtener más premios y puntos en la batalla, en ese momento salió a relucir el tema de la joven novia de Rosel, quien ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, ya que su pareja tiene 17 años y él 32.
En un momento, Rosel le dice a La Oruga que hagan una apuesta, ya que según él, ella ha expresado que su relación con la jovencita solo durará pocos meses. "Vos cuánto tenés de conocerla?", le pregunta La Oruga a Rosel y él le responde "¿Qué te importa?", luego, el influencer hondureño le ofrece una apuesta: "Vos decís que sólo me va a durar tres meses, si yo llego a esos tres meses y termino llorando por ella, yo te doy cinco leones a vos".
Rosel también comentó que aunque es su primera relación que hace pública, si él llegara a terminar con Meily, no la va a buscar. "Escuchame lo que te voy a decir, todas mis ex me han buscado. Y lo que yo tengo más, es orgullo. Yo no ruego a nadie, yo tengo orgullo y tengo dignidad".
Rosel defiende a su novia
Pero durante un momento el enfrentamiento se volvió más fuerte cuando La Oruga le dijo a Rosel que solo lo querían por su dinero. "Te quieren por la plata, por el dinero, despavilate dundo viejo, por eso es que te puede querer una mujer a vos".
En ese momento Rosel se quedó callado mientras los usuarios de tiktok apoyaban la batalla de ambos creadores de contenido.
Momentos después, el hondureño, quien ha ganado popularidad en el país por ayudar a los abuelitos que viven en la calle, mostró su enojo con La Oruga, ya que ella expresó que su novia era "del monte".
"A mí si me da cólera eso, ponele, pedile una disculpa a ella. La Oruga por favor, pedile una disculpa", le exigió el también creador de contenido a la joven.
Tras esto, La Oruga expresó: "Discúlpeme princesa de Disney, del castillo. Discúlpeme muchacha, lo siento. No sabía que le molestaba yo que dijera que era de monte".
Sus palabras no parecieron convencer a Rosel, quien aún se miraba molesto por la expresión de la joven tiktoker. Y así continúa la polémica por el noviazgo que ha hecho público Soy Rosel, y que ha dividido opiniones en redes sociales.
