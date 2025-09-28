La Oruga y Soy Rosel se enfrentan en TikTok por la polémica de la novia de él

San Pedro Sula, Honduras.

La Oruga y Soy Rosel participaron en una batalla de TikTok, pero durante la interacción, ambos creadores de contenido se dijeron varias cosas y hasta hubo reproches.

Y aunque el objetivo era que ambos lucharán por obtener más premios y puntos en la batalla, en ese momento salió a relucir el tema de la joven novia de Rosel, quien ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, ya que su pareja tiene 17 años y él 32.

En un momento, Rosel le dice a La Oruga que hagan una apuesta, ya que según él, ella ha expresado que su relación con la jovencita solo durará pocos meses. "Vos cuánto tenés de conocerla?", le pregunta La Oruga a Rosel y él le responde "¿Qué te importa?", luego, el influencer hondureño le ofrece una apuesta: "Vos decís que sólo me va a durar tres meses, si yo llego a esos tres meses y termino llorando por ella, yo te doy cinco leones a vos".

Rosel también comentó que aunque es su primera relación que hace pública, si él llegara a terminar con Meily, no la va a buscar. "Escuchame lo que te voy a decir, todas mis ex me han buscado. Y lo que yo tengo más, es orgullo. Yo no ruego a nadie, yo tengo orgullo y tengo dignidad".