Benny Blanco: “Me casé con una princesa de Disney de la vida real”

El productor musical Benny Blanco acaba de vivir su propio final feliz al estilo Disney.

En una ceremonia íntima celebrada en Santa Bárbara, California, Benny contrajo matrimonio con su amada Selena Gómez, la estrella de “Los Hechiceros de Waverly Place”.

Y sí, él mismo lo confirmó con una tierna frase en sus redes sociales: “Me casé con una princesa de Disney de la vida real”, escribió el productor en una publicación de Instagram junto a varias postales con su ahora esposa.

La boda, que reunió a 170 invitados de lujo —incluyendo a Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton y Steve Martin— se llevó a cabo en el vivero Sea Crest Nursery, transformado en un escenario de ensueño con carpas blancas y arreglos florales dignos de una película romántica.