Así fue la boda de Selena Gómez y Benny Blanco

Estados Unidos.

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez y el productor y compositor musical Benny Blanco se dieron hoy el "sí, quiero", consolidando con su matrimonio la relación que comenzaron hace dos años.

Selena Gómez, de 33 años, y Benny Blanco, de 37, dieron a conocer la buena noticia a sus seguidores con una serie de fotos en Instagram, que la muestra en su vestido de novia ceñido a la cintura y cuello halter con detalles florales, y a él en su chaqueta y lazo (pajarita) oscuro y camisa blanca, ambos de Ralph Lauren, de acuerdo con People.

La serie de fotos les muestra felices, tomados de la mano, su ramo de flores, mientras que en otra ella le arregla el lazo y le da un beso, todas en el amplio patio de una residencia.

Según la revista, la intérprete tuvo su despedida de soltera en Cabo San Lucas (México), al parecer el 23 de septiembre, cuando fue vista con sus amigas bailando y tomando el sol en un yate, mientras que Blanco celebró la suya en Las Vegas (EE.UU.).