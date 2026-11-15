Belinda protagoniza nuevo momento histórico junto a Karol G

Belinda sigue triunfando como siempre y ésta vez brilló en el concierto de Karol G. La expectativa se podía sentir en el aire porque todos sabían que la noche guardaba una sorpresa muy especial dentro de la gira de la estrella colombiana y ésta fue nada más ni nada menos que la querida cantante de éxitos como 'La Mala'. Entre ovaciones la música dio paso a uno de los momentos más comentados de toda la gira por tierras mexicanas; así fue como la energía del público se multiplicó al instante cuando se confirmó que una de las figuras más importantes del pop latino iba a compartir el escenario principal. La presencia de Belinda como invitada sorpresa dejó a todos boquiabiertos, marcando un instante inolvidable dentro del espectáculo: ambas se encontraban en el centro mientras la multitud coreaba sus nombres.

Ya con el público entregado por completo al momento, el intercambio de palabras entre las dos cantantes comenzó a acaparar toda la atención de la noche, especialmente porque Belinda tomó el micrófono con una sonrisa enorme y se acercó a la 'bichota' para dejar en claro la gran admiración que le tiene desde hace tiempo. Sin rodeos y con un tono muy cálido, la intérprete de pop le agradeció directamente por haberla invitado a ser parte de su show, pero además soltó un sincero: "Gracias por ser tan auténtica, te quiero mucho", destacando lo feliz y honrada que se sentía de estar ahí parada junto a ella. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La charla siguió fluyendo ante la mirada atenta de los fanáticos que no querían perderse ningún detalle; pero en ese momento, Belinda quiso ir un paso más allá para reconocer la trayectoria y el impacto que la estrella colombiana ha logrado cosechar a nivel internacional. La 'ojiverde' hizo un guiño que desató las risas y la locura inmediata entre todos los presentes que captaron la referencia, pues retomó una de sus propias frases que tanto la caracterizan, hablando sobre la gran moda que ha impuesto Karol G.