Britney Spears revela que está trabajando en nueva marca propia

Britney Spears se prepara para iniciar una nueva etapa empresarial, esta vez lejos de los escenarios y los estudios de grabación. La estrella del pop desarrolla B Tiny, su propia línea de joyería, un proyecto personal en el que participa directamente en el diseño de las piezas y que busca trasladar su particular estilo a los accesorios. Aunque todavía no se conocen todos los detalles de la colección, la cantante ya dio el primer paso para presentar su nueva marca. El viernes 13 de noviembre, el sitio web de BTiny apareció en internet con un mensaje que despertó la curiosidad de sus seguidores: “Bueno, entonces... he estado guardando un secreto. Uno pequeño... bueno, ¡quizás TINY!”.

La página también habilitó una lista de espera para quienes quieran recibir novedades sobre el lanzamiento, pero todavía no muestra fotografías de los diseños ni información sobre sus precios. La presentación del portal confirmó el proyecto que la intérprete de “Toxic” había mantenido en reserva durante aproximadamente un año. Según informó Page Six, una fuente cercana a la artista confirmó que la colección de joyas era precisamente el negocio secreto que Spears preparaba desde hacía meses. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El informante también aseguró que se trata de una iniciativa muy personal, un sueño que tanto ella como sus admiradores esperaban desde “hace más de 20 años”. La colección B Tiny tendrá una estética femenina, colorida y con inspiración festivalera. De acuerdo con fuentes consultadas por People, la propuesta incluirá accesorios en tonos turquesa y rosado, con un estilo que recuerda a las piezas artesanales que suelen encontrarse en plataformas como Etsy, aunque a una escala mucho mayor.

“Britney está muy involucrada y no se fabrica nada que ella no haya aprobado”, explicó uno de los informantes al medio estadounidense. La misma fuente describió la identidad de la marca como una extensión de los gustos personales de la cantante, con una estética femenina y juvenil. “Britney ha dirigido personalmente el diseño de las joyas. Esto no es merchandising. Es una verdadera línea de joyería con piezas elevadas que también son auténticamente Britney”, señaló otro insider a People. “Son como si los textos de sus publicaciones de Instagram se transformaran en piezas de joyería que puedes usar para ir a un concierto de Lana Del Rey, a un festival de música electrónica, a una cita romántica o a una noche con tus amigas”. En cuanto a su disponibilidad, la colección todavía no tiene una fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, una fuente adelantó a People que estará a la venta “en los próximos meses” y que durante las siguientes semanas se conocerán más detalles sobre los productos. Por ahora, los interesados pueden registrarse en la página oficial de BTiny para recibir actualizaciones.