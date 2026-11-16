París.- El actor francés Gérard Depardieu aseguró este lunes que admite la condena a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento a la que fue sentenciado en mayo de 2025 por dos agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021 y presentó sus excusas a "quienes hayan podido sufrir".

El día que tenía que comenzar el juicio en apelación por esa condena, un proceso al que renunció, lo que convierte la sentencia en definitiva. El protagonista de "Cyrano de Bergerac" reconoció que en los rodajes durante mucho tiempo se escondió "tras la provocación y la procacidad" que le llevaron a cometer "algunos gestos" que "no pueden no tener consecuencias" sobre todo cuando son cometidos "por una persona poderosa como (él) pudo ser".

Frente a ello, Depardieu, que está a punto de cumplir los 78 años, presentado sus "excusas, profundas y sinceras" a quienes hayan "podido sufrir" por su actitud. él protagonizó.

Nada más conocer el veredicto, los abogados del actor, que durante todo el proceso había defendido su inocencia, anunciaron su intención de recurrirla, pero la pasada semana ya presentó una demanda de desestimiento que anulaba el juicio que iba a comenzar este lunes en París.