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¡Raptan al periodista Kevin Mercado en San Pedro Sula! Esto se sabe

La familia del periodista Kevin Mercado pidió ayuda para localizarlo, tras ser llevado en un vehículo la noche del jueves en San Pedro Sula cuando conducía un Hyundai Elantra rojo

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