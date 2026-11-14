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Brasil es derrotado por Japón en amistoso en el que Vinicius hizo dos golazos

La selección brasileña perdió 3-2 en amistoso contra Japón en Singapur. Vinicius marcó dos golazos, mientras Ancelotti y Raphinha fueron expulsados.

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