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Zonas sin luz este viernes 13 de noviembre; consulte la lista
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Video muestra momento en que capturan a hondureño tras persecución en México
Video muestra cómo militares impactan una camioneta durante una persecución en Ocotlán, México, que terminó con la captura de un hondureño.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 16:11
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Redacción La Prensa
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