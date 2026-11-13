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Zonas sin luz este viernes 13 de noviembre; consulte la lista
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Armando Castro da la cara y habla sobre el escándalo del Olimpia- Olancho
La polémica por lo ocurrido en el partido entre Olimpia y Olancho FC continúa generando reacciones en el fútbol hondureño.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 13:11
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Redacción La Prensa
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