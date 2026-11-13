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Zonas sin luz este viernes 13 de noviembre; consulte la lista
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Honduras paga caro sus errores y cae ante Emiratos Árabes Unidos
La H sufrió un duro golpe en su gira por Medio Oriente en un amistoso internacional disputado este viernes en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi.
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Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:11
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