*
Precio del dólar
*
Cortes de energía
*
Horóscopo
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Zonas sin luz este jueves 12 de noviembre; consulte la lista
hace 2 min
X
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Eddie lanza advertencia previo al derbi y habla de sequía de títulos en Real España
El delantero aurinegro se refirió a la importancia del clásico sampedrano, la lucha por el boleto directo a las semifinales, la sequía de títulos de Real España.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 12 de noviembre de 2026 a las 11:11
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Añadir La Prensa como fuente preferida
Últimos Videos
Sucesos
Decomisan más de 80 mototaxis en San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Mundo
Hondureño detenido en EEUU tras presunta amenaza de bomba en avión
Redacción La Prensa
Videos
Envían a Támara a 26 acusados de integrar el Cartel del Diablo
Redacción La Prensa
Deportes
Espinel sobre la polémica con Olancho: “Me da tristeza ganar tres puntos así”
Redacción La Prensa
Videos
Vaguada dejará lluvias en varias regiones de Honduras este jueves
Redacción La Prensa
Honduras
Congreso aprueba más de 150 proyectos para el valle de Sula
Redacción La Prensa
Videos
¿Quién es «Lironeta»? Capturan en Tegucigalpa a presunta integrante de la Pandilla 18
Redacción La Prensa
Honduras
Yani Rosenthal propone que Nasralla apoye a un tercer candidato presidencial
Redacción La Prensa
Videos
¡Golpe a la pandilla 18 en SPS! Capturan a «Mata Carriles» en la Rivera Hernández
Redacción La Prensa
Honduras
L10,854 millones para el Valle de Sula: estas son las obras previstas para 2027 y 2028
Redacción La Prensa
Sucesos
Redada contra la 18 y MS-13: 13 capturados en operativos en Honduras
Redacción La Prensa
Videos
Mototaxistas reaccionan tras tensión y gas lacrimógeno en Río Blanco
Redacción La Prensa